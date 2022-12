Guillaume Poupard rejoindra en janvier Docaposte, la filiale de services numériques du groupe La Poste

Guillaume Poupard, qui a annoncé début décembre quitter l’ANSSI, qu’il dirigeait depuis 8 ans, deviendra début janvier l'un des quatre directeurs généraux adjoints de Docaposte, la filiale de services numériques du groupe La Poste. L’annonce a été faite sur Twitter.

Il sera « spécifiquement chargé du développement international, des offres de cybersécurité et des services d'hébergement cloud », indique Les Échos. Docaposte enregistre 5 % de ses revenus à l'étranger et se fixe un objectif de 15 % d'ici à 2030 :

« Avec 6 500 collaborateurs pour 750 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, Docaposte est notamment l'éditeur du coffre-fort numérique Digiposte et d'autres services de lettre recommandée électronique, de signature électronique et d'archivage numérique »

La nomination de Poupard, qui a vu filer à d'autres les postes de délégué général de l'armement et de directeur technique de la DGSE, a été validée par la commission de déontologie de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Et ce, quand bien même l'entreprise est pourtant co-actionnaire de NUMPOST, l’ « offre complète de services européens de cloud souverain et de confiance » créée avec Outscale, filiale de Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts et consignations, et annoncée en octobre dernier.

Le nom de son successeur à l'ANSSI est encore inconnu, les candidatures internes et externes étant encore en cours d'examen par les services du Premier ministre.