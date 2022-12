Cookie (informatique), cette entrée de Wikipédia francophone à plus de 5 millions de vues par jour

Personne ne sait pourquoi, mais la page francophone « Cookie (informatique) » de la célèbre encyclopédie collaborative accumule plus de 5 millions de vues rapporte le SFGate, et même plus de 8 millions par jour en novembre 2022. C’est d’autant plus étonnant que la deuxième page la plus vue de la version francophone de Wikipédia ce même mois, « Coupe du monde de football 2022 », n’a récolté qu’un peu moins de 70 000 vues par jour.

Le total des vues de la page « Cookie (informatique) » s’élevait sur le mois de novembre à près de 242 millions de vues. L’augmentation soudaine des statistiques de la page remonterait en août puisqu’en juillet, celle-ci ne cumulait « que » 70 millions de vues.

Pierre-Yves Beaudouin, l’administrateur de l'association Wikipédia France, relève sur Twitter, « Le bon côté : les serveurs peuvent encaisser (1,4 milliard de vues depuis juillet). Le mauvais côté : on manque de personnel pour analyser ce genre de cas » et poste le lien vers le ticket d’analyse du fameux cas et celui du graphique de l’évolution de ses pages vues par jour. Il rajoute que d’autres cas sont connus sur Wikimedia, comme la photo d’une fleur qui attire 20 % du trafic des serveurs cache de Singapour, la plupart ayant pour une adresse IP indienne.