Google voudrait mettre la main sur la peau des vétérans américains

Dans un grand reportage, ProPublica nous plonge dans la quête de Google pour mettre la main sur les échantillons de peaux des vétérans de guerre américains et se constituer une base de données médicales potentiellement rentable.

Depuis plus de 100 ans, l’armée américaine constitue une collection plutôt particulière dans un entrepôt du Joint Pathology Center près de Washington dont la température est méticuleusement contrôlée : des dizaines de millions d’échantillons pathologiques comme des lamelles de peau, des biopsies de tumeurs et de morceaux d'organes provenant de militaires et de vétérans.

Depuis 2016, Google voudrait secrètement être le premier à numériser et transformer cette collection en une base de données énorme qui pourrait entrainer des algorithmes de deep learning et créer des outils d’aide au diagnostic ou de traitements de maladies.