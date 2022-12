En cas de délestage, le réseau mobile d'Orange tiendra pendant encore 20 minutes

Orange explique que son réseau mobile, « pourtant très résilient et seul réseau en France à disposer de batteries de secours sur ses antennes », pourra continuer à fonctionner 20 minutes (avec « connexion limitée ») après le début des éventuels délestages qui pourraient momentanément couper l'électricité à partir de janvier :

« Passé ce délai de 20 minutes, et sur tout le temps de la coupure, téléphoner, envoyer des SMS ou utiliser toute application nécessitant une connexion internet sera impossible. »

En cas de délestage (qui ne devrait pas durer plus de « 2h maximum » d'après EDF – voir aussi la FAQ plus complète d'Ecowatt), « 80 à 85 % de nos antennes mobiles seront remises en route de manière automatique et autonome » une fois la coupure d’électricité terminée, précise Orange, les autres antennes nécessitant l'intervention d'un technicien pour être réactivées.

Pour ce qui est de la téléphonie fixe, seuls les détenteurs d'un téléphone « ayant un socle à batterie autonome (très rare) » ou d'un vieux téléphone branché uniquement sur une prise en « T » pourront continuer à téléphoner.

Ecowatt précise cela dit qu'Enedis, les entreprises locales de distribution (ELD) et les opérateurs de téléphonie « travaillent actuellement pour maintenir au maximum l'accès au numéro d'urgence 112 en cas de coupure organisée », le numéro d'urgence multi-opérateur pouvant être appelé quel que soit le réseau de couverture, « y compris si le nom de votre opérateur ne s'affiche pas » :

« Les opérateurs du 112 transmettront la demande de secours au service compétent (sapeurs-pompiers, police, gendarmerie, SAMU) : ils sont en interconnexion permanente. »

Ecowatt rappelle également que ces délestages cibleront des zones et quartiers de « 2 000 clients en moyenne » alimentés par une même ligne électrique, réparties sur tout le territoire, et « limitées au strict nécessaire afin de limiter la gêne occasionnée ».

Orange précise également que « seules certaines entreprises, disposant de batteries pour la Livebox Pro (entre 2h ou 12h d’autonomie) ainsi qu’un groupe électrogène alimentant leurs locaux, pourront disposer des services de téléphonie et d’internet », et qu' « en cas de délestage, vous serez prévenu 3 jours avant ».