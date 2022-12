TorBrowser 12.0 est là : support linguistique simplifié, Apple Silicon et autres

Dans la nouvelle mouture majeure du navigateur, le support des langues a été largement simplifié. L’installation contient désormais toutes les langues, et il n’est plus nécessaire de chercher la bonne version traduite sur le site. De plus, on peut changer de langue à la volée dans les paramètres.

Autre changement important, cette fois pour les utilisateurs Mac, la compatibilité avec les puces Apple Silicon. Ce qui signifie une hausse importante des performances puisque le binaire est compilé nativement pour les puces M1 et M2. Deux ans après l’introduction de cette architecture, il était temps, mais l’équipe indique dans ses notes de version qu’il ne s’agissait pas d’un travail facile. Comme pour Firefox, il s’agit d’un binaire universel, contenant les versions Intel et Apple Silicon.

Outre un passage sur la base Firefox 102 ESR, signalons deux évolutions majeures pour la version Android. D’une part, l’activation par défaut du mode HTTPS-Only. D’autre part, une option permet de prioriser les sites .onion. Au chargement d’un site, Tor Browser vérifiera ainsi la présence d’une version .onion et, le cas échéant, ouvrira cette page en premier.