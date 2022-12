Microsoft rachète Lumenisity pour renforcer son infrastructure cloud

Lumenisity est une entreprise spécialisée dans les solutions de fibre à cœur creux. Cette dernière se caractérise par une zone vide au centre, dont les parois sont en général tapissées d’argent et d’iodure d’argent, pour assurer une meilleure transmission des longueurs d’onde infrarouge. Orange en parlait notamment en septembre 2021 comme d’une technologie plus avancée, représentant l’avenir.

Microsoft a racheté cette société pour améliorer ses propres infrastructures cloud. La firme de Redmond n’y voit que des avantages : l’accroissement général de la vitesse et la baisse de la latence grâce à une transmission 47 % plus rapide (nous parlions ici de la vitesse de la lumière dans la fibre), une meilleure sécurité et détection des intrusions, un abaissement des coûts, une plus grande qualité du réseau (grâce à un spectre plus large et la suppression des non-linéarités), un potentiel de transmission sur des distances plus longues. N’en jetez plus.

Comme d’habitude, on ne sait rien des conditions financières de l’accord. Microsoft a en revanche confirmé que l’ensemble du personnel de Lumenisity continuerait de travailler sur cette technologie.