Alain Aspect, lauréat du Nobel de physique, décrit « son parcours et sa vision de la recherche »

Dans une interview publiée par le Journal du CNRS, le français explique – le plus simplement possible – ses recherches. Pour résumer, avec son équipe il a démontré que, « dans l’univers quantique, bien loin de l’intuition, deux particules pourtant séparées spatialement peuvent néanmoins constituer un système inséparable ».

Alain Aspect en profite pour porter deux messages : « d’une part qu’il faut davantage de crédits pour la recherche, et de plus des crédits qui arrivent plus vite dans les laboratoires ! Par ailleurs, que la société a plus que jamais besoin de science ».