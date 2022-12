Chrome : économiser de la batterie et de la mémoire, les passkeys prises en charge

Google vient d’annoncer coup sur coup deux nouvelles fonctionnalités pour son navigateur, toutes les deux dans la lignée des travaux entamés depuis des années. Commençons par Memory Saver et Energy Saver, dont les noms parlent d’eux-mêmes.

L’éditeur affirme qu’il est possible de réduire leur consommation jusqu’à 10 Go et 40 % respectivement. Le déploiement de ces deux fonctionnalités se fera progressivement au cours des prochaines semaines, sur Windows, macOS et ChromeOS.

Memory Saver « libère de la mémoire des onglets que vous n’utilisez pas afin que les sites actifs que vous parcourez bénéficient de l’expérience la plus fluide possible », affirme Google. Un bouton permet de savoir la quantité de mémoire libérée.

De son côté, Energy Saver s’active lorsque le niveau de votre batterie atteint 20 %. Chrome limite alors « l’activité en arrière-plan et les effets visuels pour les sites avec des animations et des vidéos ».

Terminons enfin avec les passkeys qui sont désormais prises en charge par Chrome 108, sur le canal stable. Elles étaient pour rappel supportées depuis octobre dans la version de développement Canary. Tous les détails sont donnés dans ce billet de blog.

Les passkeys sont pour rappel basées sur WebAuthn et reprises par la plupart des sociétés de la tech. Elles veulent remplacer les mots de passe dont elles ne partagent pas plusieurs défauts : elles sont uniques, non réutilisables, ne fuitent pas et ne peuvent pas être détournées pour du phishing.