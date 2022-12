Le calvaire des patients abandonnés par les fournisseurs d’implants électroniques

La revue scientifique Nature revient dans un long reportage sur les difficultés rencontrées par les patients qui ont bénéficié, un temps, d’un implant neurotechnologique mais qui doivent ensuite faire avec l’abandon des projets.

Des entreprises qui ont développé des appareils complexes embarquant du logiciel propriétaire et qui ont obtenu des autorisations de mise sur le marché ont ensuite coulé. Les patients et leurs médecins se retrouvent alors face à un dispositif médical complexe et à des problèmes comme la gestion d’une pile de télécommande qui s’épuise et qu’il est difficile de changer.