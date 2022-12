Chrome intègre des raccourcis de recherche dans sa barre d’adresses

C’est un ajout simple et efficace que vient de réaliser Google dans son navigateur. Un mécanisme permet en effet d’orienter précisément la recherche dans les favoris, l’historique ou les onglets.

Pour ce faire, il suffit d’écrire @favoris, @historique ou @onglets dans la barre, suivi d’Espace ou Tab. Le navigateur change alors de mode, la recherche écrite ensuite se lançant uniquement dans le périmètre ainsi défini.

Chrome intègre un autre type de raccourci, qu’il faudra définir dans les options, via Moteur de recherche -> Gérer les moteurs de recherche et la recherche sur les sites. On peut créer des raccourcis pour n’importe quel site, permettent de centrer la recherche sur ses pages.

Par exemple, un raccourci @nxi lancera une recherche dans nos articles. On peut faire la même chose avec @yt pour YouTube, @wk pour Wikipedia, et ainsi de suite.