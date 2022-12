Vivaldi 5.6 intègre Mastodon

Mastodon a largement gagné en visibilité depuis qu’Elon Musk est arrivé à la tête de Twitter, alimentant de nombreuses polémiques. Vivaldi a décidé de l’intégrer dans la dernière version de son navigateur.

La mouture 5.6 présente un nouveau panneau latéral dédié au réseau social. Vivaldi possède d’ailleurs sa propre instance Mastodon, nommée Vivaldi Social. C’est elle que l’on retrouve dans le panneau, le navigateur devenant de fait un client Mastodon.

Vivaldi assure que l’on peut discuter avec n’importe quelle autre personne sur Mastodon. L’éditeur précise que l’on peut utiliser n’importe quelle autre instance Mastodon, par exemple si l’on est inscrit ailleurs ou que l’on ne tient pas à passer par Vivaldi Social. Pour ce dernier, la connexion passe par le compte Vivaldi (celui créé pour activer la synchronisation des données dans le navigateur).

Parmi les autres nouveautés de cette version 5.6, signalons une modernisation des réglages, avec notamment des icônes modernisées pour la barre latérale. On peut également épingler les piles d’onglets, venant combler une étrange absence de cette fonction. Enfin, le moteur de recherche YOU est disponible, mais seulement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada.