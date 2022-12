Proton Drive a ses applications mobiles

Lors du lancement de Proton Drive, parmi les nombreuses carences que nous avions soulignées, figurait en bonne place l’absence d’applications mobiles. Plus de deux mois après, elles sont là.

Toutes les fonctionnalités classiques sont présentes. Les données et métadonnées gardent leur chiffrement de bout en bout, faisant la réputation de Proton. Il est quand même possible de partager ses fichiers avec d’autres personnes n’utilisant pas Proton.

La fonction passe par des liens temporaires, dont on peut définir la date d’expiration. L’accès peut être révoqué à n’importe quel moment, et on peut lui adjoindre un mot de passe.

Les forfaits n’ont pas changé : le compte gratuit fournit 1 Go, la formule à 3,99 euros en propose 200, tandis que le forfait Unlimited – qui porte mal son nom – en octroie 500.