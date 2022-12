Covid-19 : le contact tracing aurait coûté plus de 600 millions d’euros

« Au total, les dépenses liées au contact tracing, notamment de personnel, pourraient dépasser 600 millions d’euros au titre des trois années 2020 à 2022 » explique la Cour des comptes dans un rapport publié ce mardi 6 décembre.

Si la Cour admet que « sans le contact tracing, il est vraisemblable que les contaminations auraient été plus nombreuses ou rapides et leur incidence plus forte sur les hôpitaux », elle rajoute tout de suite que « ces impacts ne peuvent être quantifiés en l’absence d’évaluation scientifique » ce qui l’amène à titrer un des chapitres de son document : « Un dispositif à l’efficacité incertaine dont la disparition est programmée fin janvier 2023 ».

Le bilan en chiffres bruts de ce dispositif fait par la Cour des comptes est que « depuis mai 2020, l’assurance maladie a joint plus de 32 millions de personnes dépistées positives et près de 22,7 millions de personnes contact, d’abord par téléphone puis essentiellement par SMS ou par courriel ».

Si l’Assurance maladie a bien réussi à contacter 9 personnes sur 10 dépistées positives ou déclarées comme cas contact, « seules 70 à 80 % des personnes contact ont été jointes dans les 24 heures suivant leur recensement » explique le rapport.

« Surtout, l’assurance maladie n’est parvenue à recenser qu’une partie potentiellement minoritaire, des personnes contact. En moyenne, une personne dépistée positive sur deux ne lui a déclaré aucune personne contact en 2020 et en 2021 » appuient les rapporteurs.

Finalement, le rapport souligne : « alors que le contact tracing va s’arrêter fin janvier 2023, il convient de procéder à une évaluation scientifique de son impact sur les chaînes de contamination de la Covid 19 afin de concevoir un dispositif plus efficace dans l’éventualité de nouvelles épidémies ».