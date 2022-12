Apple étend son programme de réparation en libre-service à l’Europe

« Apple a annoncé aujourd’hui la disponibilité du programme Self Service Repair dans huit pays européens [Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni et Suède, ndlr], où la clientèle peut désormais se procurer des pièces Apple d’origine et des outils adaptés ainsi que des manuels de réparation sur le Self Service Repair Store », indique le fabricant dans un communiqué.

Le programme propose environ 200 pièces détachées et outils pour les iPhone 12, 13 et SE (2022), ainsi que pour les MacBook disposant d’une puce Apple Silicon. Les manuels, pièces et outils sont les mêmes que ceux utilisés en Apple Store et centres agréés Apple, affirme l’entreprise.

Les prix des pièces sont les mêmes qu’en magasin. Par exemple, une batterie d’iPhone 12 coûte 77,11 euros, le tarif incluant en plus un kit de vis, l’adhésif pour écran ainsi que les vis de sécurité. Pour certaines pièces, on pourra renvoyer l’élément remplacé, permettant d’obtenir un crédit. Dans le cas de la batterie, le coût est alors abaissé à 50,92 euros.

Le cas des outils est différent. On peut les acheter ou les louer. Dans le premier cas, il faudra s’acquitter d’une facture sans doute salée. Par exemple, la presse pour batterie coûte 125,28 euros, celle pour écran 223,19 euros, le tournevis dynamométrique 99,36 euros, etc. L’ensemble de ces outils tient dans deux grosses valises pour former un kit que l’on peut louer 59,95 euros la semaine.

Ces outils sont les mêmes qu’en Apple Store. Les manuels, auparavant disponibles uniquement en anglais, sont maintenant traduits en français et consultables librement (ici pour les iPhone, là pour les Mac).

Apple précise bien dans sa communication que ces réparations s’adressent avant tout aux personnes ayant déjà une certaine expertise dans le domaine. Car si ces réparations ne cassent pas la garantie, les dégâts sur le matériel ne seront pas couverts.