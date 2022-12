La Quadrature du Net n'a recueilli que 10 % de ce dont elle a besoin pour 2023

4 semaines après le lancement de sa campagne annuelle d'appels à dons (qui contribuent à 80 % de son budget), la Quadrature du Net déplore n'avoir reçu que 8,30 % de ce dont elle a besoin pour 2023 (le montant est passé à 10,22 % entre temps).

LQDN précise qu'elle n'accepte plus les bitcoins, mais aussi qu'elle a « besoin de rassembler 375 000 euros pour poursuivre [ses] actions et que [son] budget 2023 soit à l’équilibre » :

« Là-dessus, nous avons reçu 62 500 euros de soutien de la part de la Fondation pour le progrès de l’Homme et de la Fondation Un monde par tous. Et grâce à nos donatrices et à nos donateurs régulier·es, nous recevons environ 8 500 euros chaque mois (102 000 euros par an). Il nous faut donc réunir au moins 210 500 euros supplémentaires pour passer l’année 2023. »

L'ONG rappelle aussi que les dons qui sont faits à La Quadrature ne sont pas déductibles des impôts, les services fiscaux lui ayant refusé cette possibilité, au motif que « La Quadrature du Net est bien d’intérêt général mais ça ne suffit pas pour que nous puissions délivrer des reçus fiscaux » :

« Bon, comme vous êtes quand même nombreuses et nombreux à nous soutenir, on se dit que vous ne le faites pas pour déduire ça des impôts, mais il y a certainement des personnes que cela étonne ou dissuade. Et on en est désolées. Dans un monde idéal, nous pourrions travailler sans devoir compter pour cela sur les efforts que vous pourrez bien faire. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes en pratique, nous sommes obligées de vous demander de contribuer sans pouvoir vous offrir cette contrepartie fiscale. »