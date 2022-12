Et quelques jours de plus puisque le titre d’Atari était sorti sur les bornes d'arcade le 29 novembre 1972. Le compte Today in Tech History (repris par le compte officiel Atari) propose une image de la borne d’arcade de l’époque.

Selon la société, c’était le « premier jeu vidéo à toucher un large public ». Pong a également propulsé vers l’avant cette industrie du jeu vidéo encore naissante.