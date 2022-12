1Password se souvient des identifications par services tiers

La création d’un compte sur un serveur peut le plus souvent se faire par deux moyens : choisir son identifiant et son mot de passe, ou passer par un système tiers, les plus courants étant Apple, Facebook et Google. Mais on ne se souvient pas forcément de celui utilisé au départ.

Le gestionnaire 1Password ajoute cette corde à son arc. Si vous avez utilisez votre compte Apple pour vous inscrire à Spotify et votre compte Facebook pour n’importe quel autre service, 1Password s’en rappellera. Si vous oubliez lequel de ces services vous avez utilisé pour l’inscription, il n’y aura pas besoin de tous les tester.

Seule condition toutefois, que vous vous soyez connecté(e) au moins une fois avec ce service, pour que 1Password puisse le détecter et l’enregistrer. Les services pris en charge sont Apple, Facebook, GitHub, Google, Microsoft, Otka et Twitter. 1Password peut également enregistrer les identifiants multiples pour une même application (web ou non), par exemple selon que l’on vise une utilisation pro ou perso.

Toutes les extensions de navigateurs ont été mises à jour, ou presque toutes, car Safari manque à l’appel, sans que l’on sache pourquoi.