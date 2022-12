Twitter ferait l'objet d'une explosion de tweets haineux depuis son rachat par Elon Musk

Les tweets antisémites ont explosé « de plus de 61 % dans les deux semaines suivant l'acquisition du site par M. Musk », relève le New York Times, qui déplore une augmentation « sans précédent » des discours haineux sur Twitter :

« Avant qu'Elon Musk n'achète Twitter, les insultes contre les noirs américains apparaissaient sur le service de médias sociaux en moyenne 1 282 fois par jour. Depuis que le milliardaire est devenu propriétaire de Twitter, ils sont passés à 3 876 fois par jour. Les insultes contre les homosexuels apparaissaient sur Twitter 2 506 fois par jour en moyenne avant que M. Musk ne prenne le relais. Depuis, on en dénombre 3 964 fois par jour. »

Ces estimations, émanant du Center for Countering Digital Hate, de l'Anti-Defamation League et d'autres groupes qui étudient les plateformes en ligne, « sont alarmantes », ont déclaré les chercheurs, ajoutant qu'ils n'avaient « jamais vu une telle augmentation des discours de haine, des contenus problématiques et des comptes anciennement interdits en si peu de temps sur une plate-forme de médias sociaux grand public ».

M. Musk, qui n'a pas répondu au New York Times, avait déclaré qu'il était un « absolutiste de la liberté d'expression », et ré-autorisé le compte de Donad Trump, avant d'accorder une « amnistie générale » aux comptes qui avaient été préalablement suspendus, qu'ils soient d'extrême-droite ou complotistes, y compris antivax, Twitter ayant mis fin à sa politique de lutte contre la désinformation au regard du Covid-19 :

« L'Anti-Defamation League, qui enregistre régulièrement des tweets antisémites sur Twitter et garde une trace des messages supprimés, a déclaré que l'entreprise était passée de 60 % des tweets signalés à seulement 30 %. »

De plus, et « au cours des 12 premiers jours suivant la prise de contrôle de M. Musk, 450 comptes associés à l'Etat islamique ont été créés, en hausse de 69 % par rapport aux 12 jours précédents, selon l'Institute for Strategic Dialogue, un groupe de réflexion qui étudie les plateformes en ligne. »

Fait aggravant : Meta, qui possède Facebook et Instagram, a tenté en vain d'alerter Twitter au sujet des comptes qu'il avait identifiés comme « associés à des campagnes d'influence soutenues par l'État russe et chinois sur ses plateformes le mois dernier » : « les e-mails adressés à leurs homologues de Twitter ont rebondi ou sont restés sans réponse, ont déclaré les employés de Meta, signe que ces travailleurs ont peut-être été licenciés ».