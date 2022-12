Première bande-annonce pour Indiana Jones (5) et le cadran de la destinée

On y retrouve évidemment Harrison Ford dans le rôle d’Indy, avec son chapeau et son fouet. Il s’agit du cinquième volet de la saga débutée en 1981 avec Les Aventuriers de l'arche perdue. Cette première bande-annonce d’un peu moins de deux minutes est bourrée de références et d’allusion pour le plus grand plaisir des fans.

On y retrouve Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, etc. Steven Spielberg et George Lucas sont producteurs exécutifs, tandis que John Williams est de nouveau à la bande-son. La sortie est prévue pour juin 2023.