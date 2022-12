Les États-Unis et la Grande-Bretagne bannissent plusieurs technologies « made in China »

La Commission fédérale des communications (FCC) américaine vient d'interdire l’import ou la vente de nouveaux équipements de télécommunication de plusieurs géants chinois, relève L'informaticien, évoquant un « risque inacceptable » pour la sécurité nationale des Etats-Unis :

« La FCC s'est engagée à protéger notre sécurité nationale en veillant à ce que l'utilisation d'équipements de communication non fiables ne soit pas autorisée à l'intérieur de nos frontières, et nous poursuivons ce travail ici », a déclaré dans un communiqué Jessica Rosenworcel, la présidente de l'organisme.

Les équipements de communication bannis sont ceux produits par Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technology, ainsi que « ceux de leurs filiales et sociétés affiliées ».

Le Royaume-Uni, de son côté, vient d'interdire le déploiement « sur des sites sensibles » de caméras de vidéosurveillance fabriquées par des entreprises obligées de coopérer avec les services de sécurité de Chine, « à la lumière de la menace qui pèse sur le Royaume-Uni et de la capacité et de la connectivité croissantes de ces systèmes ».

« De plus, les ministères ont été informés qu'aucun équipement de ce type ne devrait être connecté aux réseaux centraux ministériels et qu'ils devraient déterminer s'ils devraient retirer et remplacer cet équipement lorsqu'il est déployé sur des sites sensibles plutôt que d'attendre les mises à niveau prévues. »

« La décision du gouvernement de mettre fin au déploiement des équipements de surveillance Hikvision et Dahua est une première étape importante, mais la protection accordée aux ministres et aux fonctionnaires doit être étendue à nous tous », a déclaré Madeleine Stone, responsable juridique et politique de l'ONG Big Brother Watch : « Nos recherches ont révélé que la vidéosurveillance appartenant à l'État chinois est utilisée par plus de 60 % des organismes publics ».