Accord entre Airbus et Renault sur l'électrique (et les batteries)

Les leaders de l'aéronautique et de l'automobile Airbus et Renault ont signé un accord de recherche et développement pour faire émerger la future génération de batteries. Selon le communiqué de presse d'Airbus, la coopération portera notamment sur l'optimisation de la gestion de l'énergie et l'amélioration du poids des batteries.

Les deux entreprises planifient de collaborer sur la conception de batteries solides qui permettraient de doubler la densité énergétique par rapport aux batteries lithium-ion actuelles d'ici 2030. Si du côté de Renault, l'idée est de pouvoir améliorer le tout électrique de ses véhicules, chez Airbus, ce sont certaines fonctions de l'avion qui pourraient petit à petit passer sur batteries.