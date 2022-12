Spotify lance ses rétrospectives 2022

C’est à nouveau cette époque de l’année : Spotify accueille ses utilisateurs par un message très coloré sur ses applications mobiles.

La rétrospective – Wrapped – fournit de nombreuses statistiques, comme le nombre de minutes passées à écouter de la musique, le nombre d’artistes écoutés, les genres musicaux parcourus, les artistes les plus écoutés, les cent titres les plus écoutés (avec possibilité d’en faire une liste de lecture), etc.

L’ensemble est réuni dans un format story, qui se finit par une personnalité audio. Dans notre cas, nous avons obtenu « Aventurier•ère », qui semble viser les personnes amatrices « d’artistes émergents et morceaux méconnus ».

La story est bien sûr partageable vers l’ensemble des réseaux.