Calcul quantique européen : CEA et CNRS lancent la start-up Siquance

Le CNRS explique que cette start-up est « cofondée et dirigée par Maud Vinet, Siquance a pour objectif de développer et de commercialiser à terme un ordinateur quantique sur la base des technologies de la microélectronique et en exploitant les capacités des producteurs de semi-conducteurs européens ».

En plus de Maud Vinet (CEO, issue du CEA), il y a deux autres co-fondateurs : Tristan Meunier (CTO, issu du CNRS) et François Perruchot (COO, issu du CEA).

Siquance s’appuie sur 15 ans de travaux de recherche des deux laboratoires, « dans les locaux desquels ses fondateurs travaillent ensemble depuis six ans ». CEA et CNRS expliquent que cet ordinateur quantique sera à base silicium, c'est-à-dire exploitant les mêmes technologies que celles des circuits intégrés classiques. Cette technologie serait « l’approche qui semble la plus rapidement industrialisable à grande échelle ».