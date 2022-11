Proton proposera d’importantes évolutions de Mail et Calendrier l’année prochaine

Dans un billet sur son blog, l’éditeur suisse Proton a détaillé plusieurs mises à jour importantes de ses deux services dans le courant de l’année prochaine.

Sur la partie email tout d’abord. On commence par une passe de fonctions assez classiques mais que Proton Mail ne possédait pas encore : envois programmés à une certaine date/heure, rappels de lecture pour des courriers (Snooze), répartition automatique des courriers en catégories, ainsi que la recherche dans le contenu pour l’application mobile.

La boîte de réception va changer de forme et se moderniser. L’application Android va ainsi être complètement réécrite pour être plus rapide, avec au passage l’arrivée de certaines fonctions comme l’organisation par conversations, ce qui devrait faire pousser un soupir de soulagement à une partie des utilisateurs. Il sera également possible de répondre directement à un mail sans ouvrir l’interface complète.

D’autres améliorations sont prévues : blocage renforcé des traqueurs dans les emails, marquage automatique des courriers provenant de Proton comme fiables, envoi des pièces jointes volumineuses dans Proton Drive avec ajout de lien sécurisé, meilleure intégration de certains services comme les alias créés avec SimpleLogin, ou encore arrivée du Single Sign-On dans les applications mobiles.

Côté Calendrier, une liste de tâches fera son apparition dans les mois qui viennent. Autre pratique (et courante), la possibilité de transformer ces tâches en rappels, avec les notifications qui les accompagnent. Toujours dans le courant de l’année prochaine, il sera enfin possible de partager son calendrier avec un autre utilisateur de Proton.

Plusieurs nouvelles vues feront également leur apparition, dont une liste infinie et chronologique de tous les évènements. Dans les applications mobiles, des vues 3 et 7 jours seront ajoutées, ainsi que la compatibilité avec le mode paysage.