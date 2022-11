WhatsApp permet maintenant de se parler à soi-même

La fonction n’a rien d’original : on la trouve dans de nombreuses messageries, dont Teams et Telegram. Elle permet de s’envoyer des messages, photos, vidéos, fichiers et autres dans une conversation ressemblant à n’importe quelle autre, si ce n’est que les bulles sont toutes à droite.

Cette conversation peut s’avérer très pratique, puisqu’elle fonctionne comme une collection de favoris ou même un pense-bête, dans laquelle on pourra par exemple transférer un message d’une autre discussion. On peut également épingler la conversation pour en simplifier l'accès.

WhatsApp débute tout juste le déploiement de cette fonction, qui peut donc prendre un peu de temps à arriver, selon TechCrunch.