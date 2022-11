CERN : « nous devons réfléchir au véritable sens du mot "libre" et à ses limites »

Dans un article intitulé « Sécurité informatique : des logiciels pas si gratuits », l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire rappelle que, dans un environnement de recherche ouvert, « l'utilisation d'outils et de logiciels commerciaux libres et open source (freemium and open source software – FOSS) n'a rien d'inhabituel ».

« Beaucoup de logiciels sont proposés au CERN sans contrepartie et pas seulement des FOSS. Mais n'y a-t-il vraiment aucune contrepartie ? De nombreux fournisseurs de logiciels offrent un téléchargement gratuit et utilisent des stratagèmes pour promouvoir leur produit, attirer plus d'utilisateurs et augmenter leur part de marché. Comme d'habitude, le diable se cache dans les détails. En l'occurrence, dans les conditions de licence », ajoute le CERN.

Quelques exemples sont donnés : Teamviewer qui « propose un téléchargement "gratuit pour un usage personnel" », Slack utilisable gratuitement par de « petites » équipes, chez Adobe « une partie de son catalogue de logiciels Creative Cloud, accessible gratuitement, n'est désormais plus disponible »

À propos de Slack, l’Organisation lance un appel : « la prochaine fois que vous utiliserez votre adresse électronique CERN pour vous inscrire sur Slack, demandez-vous si vous êtes aussi prêts à fournir un code budgétaire pour contribuer à l'achat de la licence ».

Enfin, dernier point : « le CERN a déjà été contacté par une entreprise externe au sujet de l'utilisation des polices d'écriture de celle-ci, soumises au droit d'auteur. Le contrat de licence était assez opaque et le problème s'est posé lors de la redistribution des polices, utilisées dans une application ou publiées sur un site web/une application web. Curieusement, ces polices ont été distribuées par défaut avec un certain nombre de systèmes d'exploitation différents, dont l'environnement de développement d'applications Oculus "Unity" ».