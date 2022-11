Mediapart fixé sur sa censure mercredi, Next INpact passe au Tribunal judiciaire de Paris aujourd’hui

Vendredi 18 novembre, la justice ordonnait à Médiapart de ne pas publier une enquête concernant le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Vendredi dernier, nos confrères étaient au tribunal judiciaire de Paris pour une audience contre cette censure préalable.

Ils demandaient en urgence à la justice de revenir sur sa décision. Un live-tweet est disponible par ici. À l’issue de l'audience, l’affaire a été mise en délibéré, le verdict est attendu pour mercredi 30 novembre à 15h.

Edwy Plenel ne décolère pas : « Il a fallu cinq minutes au tribunal de Paris pour ordonner la censure préalable d’un article de Mediapart. À l’issue de trois heures d’audience, nous venons d’apprendre qu’il lui faut cinq jours pour décider s’il donne droit à notre demande d’annulation. Douze jours de censure ! ».

De notre côté, nous avons rendez-vous aujourd’hui au Tribunal judiciaire de Paris. Avisa Partners nous avait pour rappel demandé de retirer l’article « Fakir et Mediapart révèlent une entreprise (française) de désinformation massive » car il « porte atteinte à l’honneur et à la réputation de Avisa Partners ». Cette dernière demande 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi, et 5 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Nous vous tiendrons évidemment informé des suites.

