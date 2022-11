Twitter introduira des marques de vérification de plusieurs couleurs

La nouvelle formule Blue n’a pas eu les résultats escomptés. Obtenir la fameuse marque bleue contre un abonnement a ouvert la porte à de vastes problèmes de faux profils, profitant du statut « vérifié » pour publier nombre de messages plus ou moins humoristiques. Cependant, la crainte des arnaques était on ne peut plus réelle.

Elon Musk, réalisant manifestement que l’ancien système avait tout de même quelque mérite, a annoncé dans un tweet que plusieurs couleurs pour les badges seraient introduites vendredi prochain, si tout allait bien.

On aurait donc des badges dorés pour les entreprise, des badges gris pour les gouvernements et des badges bleus pour les individus. Les identités seront vérifiées avant d’accorder ces marques, pour réinstaurer un peu de confiance dans tout ce bazar. Une vérification que Musk a confirmée en réponse à un message de CryptoKing.

Et comme la situation commençait à s’éclaircir, il semble que les personnes dont les identités auront été vérifiées auront exactement le même badge que les personnes ayant déboursé les 8 dollars par mois de l’abonnement Blue. Interrogé sur la confusion qu’une telle similarité entraînerait, Musk a simplement répondu que les imitations d’autres personnes seront réprimées.