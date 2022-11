Et voici le « Conseil National de la Refondation Numérique »

Le Conseil National de la Refondation (CNR) existe déjà. Son enjeu « est de passer d’une logique du "dire" à une logique du "faire", d’identifier des actions et des solutions avec les participants du Conseil National de la Refondation au niveau national mais aussi les Français qui participent en ligne et qui participeront à des concertations locales, dans les territoires, sur la base du volontariat ».

La nouveauté du jour est donc l'ajout du « numérique ». Une première réunion s'est tenus et trois thématiques ont été mises en avant : les défis en termes d’inclusion numérique, la transition numérique dans le quotidien au travail et les enjeux d’apaisement de l’espace numérique et de lutte contre les violences en ligne.

« Le CNR Numérique est une méthode qui permettra l’association directe de la société civile organisée et des Français. Son objectif est clair: construire ensemble des solutions concrètes pour protéger, accompagner et intégrer tous les Français dans la transition numérique en cours », explique Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications