Aux États-Unis, Google Cloud vise les données des hôpitaux

Google Cloud a modifié sa communication envers les hôpitaux récemment pour essayer d’attirer ceux réticents à utiliser ses services par peur de la difficulté à le mettre en place mais aussi pour des questions de sécurité, de conformité et de confidentialité, explique le média StatNews. Celui-ci pointe aussi le fait que le service de Google cherche à devenir plus rentable et qu’attirer les services de santé serait une opportunité lucrative.

L’hôpital de Hartford a d'ailleurs annoncé récemment un partenariat avec Google Cloud. Le système numérique de santé de l’hôpital utilisera le « Healthcare Data Engine » de Google pour rendre ses données de santé plus accessibles et exploitables.

En France, le réseau d'entrepôts de données de santé hospitaliers français est très hétérogène selon un rapport de la HAS qui ne mentionne aucunement l’utilisation de Google Cloud mais préconise l'utilisation de modèles standards ouverts, un socle commun de données et de favoriser l'émergence de plateformes open source.