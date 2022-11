HP licenciera 4 000 à 6 000 personnes d’ici 2025

Jusqu’à 10 % des 61 000 employés de HP seront licenciés au cours des trois prochaines années. Le constructeur cite la baisse de la demande, après une période extrêmement faste pendant la pandémie. Des explications qui ne sont pas sans rappeler celles de Facebook, de nombreuses entreprises ayant manifestement tablé sur un maintien de l’engouement.

Selon le directeur général de HP, Enrique Lores, l’entreprise doit faire face à un marché difficile. Des complications que l’on ressent dans les chiffres puisque, selon Gartner, le premier trimestre 2022 aurait enregistré des ventes de 68 millions de PC, une chute de 19,5 % par rapport à l’année précédente.

Ces licenciements devraient faire économiser 1,4 milliard de dollars à l’entreprise par an. HP mettrait davantage l’accent sur les services, comme les abonnements pour l’encre, et pourquoi pas pour le papier et les PC.