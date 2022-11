Netflix travaille sur un jeu AAA pour PC

Bien que l’entreprise n’en ait pas directement fait l’annonce, ses annonces d’emploi confirment le projet. On sait simplement pour l’instant qu’il s’agira d’un titre AAA pour PC, un RPG à la troisième personne qui sera bâti sur le moteur Unreal Engine.

Les embauches sont multiples, Netflix cherchant des producteurs, analystes et ingénieurs, un directeur technique, un directeur artistique, etc. Le projet semble donc vaste, l’entreprise indiquant également qu’elle souhaite une narration « digne d’une série ou d’un film Netflix ». On espère qu’elle visera plus haut que Red Notice.

Rappelons que Netflix Games Studio a été lancé fin septembre pour venir compléter l’offre de jeux mobiles que la société s’était composée à la suite de plusieurs rachats. Le studio est dirigé par Chacko Sonny, anciennement producteur d’Overwatch chez Blizzard.