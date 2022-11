Émeutes dans l’usine de Foxconn de Zhengzhou, plus grand centre de production d’iPhone

Bloomberg rapporte que des émeutes ont éclaté dans la plus grande usine d’iPhone au monde, dans la nuit de mardi à mercredi. Les raisons seraient multiples, principalement des salaires impayés et une peur presque panique de nouveaux foyers d’infection Covid-19.

Foxconn, a priori dépassée par l’ampleur du mouvement, aurait fait appel aux services de sécurité de l’usine pour ramener l’ordre. MacG rappelle que fin octobre, des employés s’étaient enfuis du site, par peur déjà de la maladie, mais également à cause de mesures draconiennes de quarantaine.

Plusieurs vidéos sont apparues. On peut y voir des hommes en combinaison blanche de protection sanitaires, décrits comme faisant partie de la police et des services de sécurité, tandis que les autres seraient les employés de l’usine.

À la BBC, Foxconn a déclaré que l’usine était revenue à son fonctionnement normal hier soir. L’entreprise a confirmé que les émeutes auraient éclaté à cause de primes non versées, mais que celles-ci étaient gérées conformément à la loi. Un employé a cependant affirmé que les contrats avaient été modifiés pour que ces primes ne soient pas versées et que les employés étaient mis en quarantaine sans avoir à manger.