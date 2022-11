Horus : enquête participative sur les algorithmes des plateformes

Le CNRS et l’Institut des systèmes complexes proposent aux citoyens de surveiller Google, YouTube, Facebook et Twitter en participant à leur enquête via l’extension de navigateur Horus (disponible sur Firefox ou sur Chrome) développée par leurs chercheurs.

L’idée est de montrer à l’utilisateur comment les plateformes l’« exposent de manière privilégiée à certains contenus », expliquent les chercheurs dans la page consacrée à leur méthodologie. Leur travail s’appuie sur celui déjà réalisé en 2016 lors de la campagne présidentielle avec le Politoscope.

Sur Twitter, l’extension permet d’ « évaluer dans quelle mesure l’algorithme de votre fil d’actualités sur-représente ou sous-représente certaines orientations politiques par rapport à vos abonnements, Horus calcule la distribution des orientations politiques des comptes dont les messages vous ont été montrés dans le fil d’actualités ».