Le réseau Hive Social dépasse le million d’utilisateurs, comme Mastodon avant lui

Avec la situation que l’on connait sur Twitter, de nombreuses personnes se cherchent des cieux plus cléments. Hive Social fait partie des plateformes tirant actuellement leur épingle du jeu et a annoncé hier avoir dépassé le million d'utilisateurs.

Selon TechCrunch, la popularité de ce réseau a commencé à décoller avant l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter. Le mouvement s’amplifie cependant depuis quelques semaines.

Le service ne peut pour l’instant être accédé que depuis l’application mobile pour Android et iOS. Il est constitué de différents éléments empruntés à des plateformes connues, dont Facebook, Instagram et Twitter.

On dispose par exemple d’un flux à la Facebook, mais on peut s’abonner à d’autres personnes comme sur Twitter. On peut rejoindre des communautés thématiques, liker, commenter et partager des statuts, indiquer ses prénoms personnels, son signe astrologique ou encore sa chanson fétiche, qui sera lue automatiquement à toute personne visitant le profil. Une fonction qui existait sur… MySpace.

Différence de taille, et argument de poids pour beaucoup, Hive n’utilise pas d’algorithme de tri, l’ordre des publications étant purement chronologique. La monétisation ne repose que sur l’achat d’emplacements pour indiquer davantage de chansons : 0,99 dollar pour le deuxième, 1,99 dollar pour le troisième ou quatrième. Il n’y a pas de publicité et elle ne semble pas prévue pour l’instant.

Autre réseau, mais cette fois au fonctionnement très différent, Mastodon a dépassé lui aussi le million d’utilisateurs actifs il y a deux semaines. Sur ce million, la moitié ont rejoint le réseau depuis le 27 octobre.