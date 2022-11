Plus de 65 millions de dollars de fraude grâce à iCloud Private Relay ?

Une étude commandée par l’entreprise de pubs en ligne Pixalate estime que la fraude aux clics sur les publicités en ligne via iCloud Private Relay (iPR), le VPN à la sauce Apple, s’élèverait à plus de 65 millions de dollars, explique Gizomodo. Le publicitaire affirme aussi que 90 % du trafic venant d’iPR serait frauduleux.

« Il y a une armée de robots prétendant être des utilisateurs d’Apple qui surfent sur le web et regardent des pubs » explique le média. Le problème, c’est qu’Apple a assuré aux entreprises de publicités que son système intégrait un détecteur de fraudes et qu’elles l’ont cru. Selon Pixalate, les attaques touchent beaucoup de sites mais neuf d’entre eux, et pas des moindres, ont particulièrement été ciblés :