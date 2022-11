Twitter travaillerait sur des DM chiffrés de bout en tout, les appels audio et vidéo

The Verge dit avoir récupéré un enregistrement d’une réunion entre Elon Musk et les employés restants de Twitter. Le PDG y a notamment annoncé qu’un travail était en cours pour rendre les messages privés de la plateforme chiffrés de bout en bout.

« Nous voulons permettre aux utilisateurs de communiquer sans qu’ils aient à s’inquiéter sur leur vie privée, qu’une fuite de données envoient tous leurs DM sur le web, ou que quelqu’un chez Twitter n’espionne leur DM », aurait ainsi indiqué Musk, rappelant que c’était « arrivé quelques fois ».

Il faisait probablement référence au bug de 2018 qui avait entraîné l’envoi d’une partie des DM à des développeurs tiers. L’erreur avait affecté environ 1 % des utilisateurs, soit 3,4 millions de personnes à l’époque.

Toujours selon les propos sur cet enregistrement, le créateur de Signal, Moxie Marlinspike, envisagerait d’aider Twitter à réaliser ce projet. Marlinspike était auparavant le responsable sécurité de Twitter, quand l’entreprise avait racheté Whisper Systems.

Enfin, il y aurait des travaux préparatoires pour intégrer les appels audio et vidéo depuis les DM, sans plus de détails. Selon The Verge, Musk aurait mis en avant que la possibilité d’entrer en contact via des pseudos serait un avantage face à des applications comme Signal, qui réclame l’échange de numéros de téléphone.

Six jours après avoir annoncé que sa troisième tentative de lancement de Twitter Blue serait « repoussée » au 29 novembre, Elon Musk a par ailleurs annoncé qu'il « ajourne le relancement de Blue Verified jusqu'à ce qu'il soit certain de mettre fin à l'usurpation d'identité », sans que l’on sache cela dit comment il compte y parvenir.