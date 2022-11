L’éditeur Atom prendra sa retraite le 15 décembre

Microsoft avait racheté Atom en même temps que GitHub en juin 2018, pour la somme de 7,5 milliards de dollars. GitHub a continué d’opérer comme entreprise relativement indépendante, comme on a pu le voir encore récemment avec la conférence Universe.

Le destin d’Atom était plus ou moins connu, mais à l’instar de MacG, nous avions raté l’annonce en juin, qui a récemment été mise à jour : Atom sera abandonné le 15 décembre. Le projet a servi à construire Visual Studio Code, qui a bien sûr toute la priorité de l’éditeur depuis.

D’ici là, les utilisateurs d’Atom continueront d’être prévenus de cette date fatidique, qui n’en est pas forcément une. Microsoft précise en effet que l’ensemble du code sera archivé dans un dépôt. S’agissant de code open source, rien n’empêchera sa reprise par d’autres.

Après le 15 décembre, il sera toujours possible de récupérer les binaires et d’installer l’éditeur. Cependant, la gestion des paquets ne fonctionnera plus, pas plus que les redirections récupérant les symboles et en-tête Electron. L’application ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité.