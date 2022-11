Les États-Unis prévoient d'interdire l'utilisation de logiciels espions non-souverains

L'administration Biden prévoit de publier un décret en vue « d'interdire l'utilisation opérationnelle par le gouvernement américain de logiciels espions commerciaux qui présentent des risques de contre-espionnage ou de sécurité pour les États-Unis », révèle une lettre envoyée aux dirigeants de la commission du renseignement de la Chambre des représentants qu'a consultée CyberScoop.

Le courrier fait suite à une demande d'un groupe bipartite du Comité spécial permanent de la Chambre sur le renseignement exprimant des inquiétudes quant à la lutte contre les « utilisations contraires à l'éthique » des logiciels espions commerciaux.

Cette annonce ferait suite à la décision du Département du commerce américain de placer NSO, Candiru et deux autres prestataires privés de logiciels espion russe et singapourien sur liste noire, pour avoir « commercialisé un outil numérique mis au service de la répression de dissidents, militants et journalistes » et d'avoir « participé à des activités contraires à la sécurité nationale ou aux intérêts de politique étrangère des États-Unis ».