La messagerie chiffrée Wickr va fermer son application grand public

Wickr, la messagerie chiffrée qu'avait racheté AWS en 2021 et dans laquelle le fonds d'investissement In-Q-Tel de la CIA avait investi 1,6 million de dollars, vient d'annoncer qu'elle allait se concentrer sur ses composantes « business » et secteur public, et qu'elle allait mettre un terme à son application grand public.

Il ne sera plus possible de s'inscrire à Wickr Me à compter du 31 décembre 2022, et l'application cessera de fonctionner le 31 décembre 2023.

Une enquête de NBC News avait révélé en juin dernier que Wicker était devenue l'une des applications préférées des collectionneurs d'images de viols de mineurs, mais également qu'Amazon Web Services ne semblait guère se préoccuper du problème.