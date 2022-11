Mozilla va mieux : +25 % de revenus publicitaires et +125 % de revenus sur les nouveaux produits

« Mozilla Corporation, l'entité à but lucratif de l'organisation Mozilla, a généré 585 millions de dollars grâce à ses partenariats de recherche, ses abonnements et ses revenus publicitaires en 2021, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente », relève TechCrunch au sujet du nouveau rapport « State of Mozilla », dont les nouvelles seraient pour la plupart positives :

« Si Mozilla continue de s'appuyer principalement sur ses partenariats de recherche, les revenus tirés de ses nouveaux produits tels que Mozilla VPN, Mozilla Developer Network (MDN) Plus, Pocket et autres représentent désormais 57 millions de dollars de ses revenus, soit une hausse de 125 % par rapport à l'année précédente. »