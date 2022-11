Un logiciel facilite l'interpellation de 48 consommateurs d'images de viols de mineurs en France

Quarante-huit hommes, soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté des images et vidéos dites « pédopornographiques » (le viol de mineurs relève de la pédocriminalité, pas de la « pornographie », et la détention de telles images est un délit, ndlr), ont été interpellés en France, majoritairement mardi 15 et mercredi 16 novembre, a appris franceinfo de source policière.

Ils ont été interpellés un peu partout en métropole, au cours d'une opération coordonnée par l'OCRVP (Office central de répression des violences aux personnes). Ils ont entre 26 et 79 ans, sont « principalement âgés d'une quarantaine d'années », et « toutes les catégories sociales sont concernées : des élus, des ouvriers, des cadres, mais aussi des retraités ». Y figurent donc plusieurs élus, fonctionnaires de l'Éducation nationale et des personnes travaillant à l'aide sociale à l'enfance.

BFM précise qu'ils ont été identifiés à l'aide de Child Protection System (CPS), un logiciel développé par la Child Rescue Coalition, une association de protection des mineurs basée en Floride. D'abord utilisé par le FBI, il est depuis offert gratuitement aux services de police dans 97 pays, et a déjà permis l'arrestation de plusieurs personnes en France depuis 2020, et de « plus de 13 800 » personnes dans le monde.

CPS permet en effet aux enquêteurs, explique BFM, de « détecter les images à caractère pédopornographique sur Internet puis d'identifier et de géolocaliser les adresses IP utilisées pour consulter, télécharger ou partager ces contenus », sur les réseaux peer-to-peer, précise l'association.