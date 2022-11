CNRS : une micro-conférence gratuite sur la cybersécurité à Paris

Dans le cadre des Échappées Inattendues, le Centre national de la recherche scientifique donne une série de conférences à Paris, plus exactement au CentQuatre-Paris (5 rue Curial 75019).

L’une d’elles, nommée « Cybersécurité, pourquoi se protéger ? », aura lieu à deux reprises : ce vendredi 18 novembre entre 18h et 18h45, et samedi 19 entre 16h et 16h45. L’entrée est libre, même si le CNRS conseille de s’inscrire sur la page de la conférence.

Trois intervenants sont prévus : Olivier Cappé, chercheur en sciences computationnelles au CNRS, Jean-Yves Marion, chercheur spécialiste des logiciels malveillants à l'École Nationale Supérieure des Mines de Nancy, et Estelle Cherrier-Pawlowski, chercheuse spécialiste des données personnelles à l'ENSICAEN.