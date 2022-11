macOS Ventura dispose enfin d’un mode « Faible données »

Comme le rapporte MacG, les nouveaux réglages de macOS Ventura – largement conspués depuis leur apparition – renferment une petite surprise : un mode permettant de limiter la consommation de données.

L’option se trouve dans Réglages système > Wi-Fi, puis en cliquant sur « Détails » à côté de la connexion utilisée. Ce peut être pratique dans certains cas, sur des connexions limitées en débit, comme dans le cas d’une box 4G, mais on se demande pourquoi il a fallu tant de temps à Apple pour la proposer maintenant.

Apple n’explique pas non plus en quoi les données sont limitées. Le même mode dans iOS intervient sur de nombreux points, comme une coupure des communications réseau pour les applications non utilisées activement, une baisse de qualité des contenus diffusés en continu, une suspension des mises à jour, une coupure de nombreux mécanismes automatiques comme les lectures de contenus et le préchargement, etc.