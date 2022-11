Microsoft lance la version 1.2 de son Windows App SDK

Ce kit de développement vient compléter ceux plus bas niveau comme .NET ou le Windows SDK, et fournit un ensemble d’API et contrôles pour donner une apparence cohérente aux applications. Il peut être utilisé avec Windows 10 (version 1809 minimum) et Windows 11.

La nouveauté principale de cette version 1.2 est de permettre la création de widgets Windows 11 pour les applications tierces. L’arrivée de cette fonction devrait permettre une augmentation significative du nombre de widgets sur le système, pour l’instant cantonnés à ceux fournis par Microsoft (et dont on fait vite le tour).

Elle reprend également les dernières nouveautés présentes dans certains composants, comme les contrôles média de WinUI 3. On y trouve aussi des capacités Azure Communications Services pour les capacités audio/vidéo, le support du HDR, d’Auto Color Management et de Dynamic Refresh Rate, ou encore un composant AppNotificationBuilder. Cette version est également compatible avec l’architecture Arm64.