Elon Musk adresse un ultimatum aux employés de Twitter, qui ont moins de 36h pour se décider

Elon Musk a adressé un ultimatum aux employés de Twitter mercredi matin, rapporte le Washington Post : s'engager pour un nouveau Twitter « hardcore » ou quitter l'entreprise avec des indemnités de licenciement.

« Si vous êtes sûr de vouloir faire partie du nouveau Twitter, veuillez cliquer sur oui sur le lien ci-dessous », pouvait-on lire dans le courriel adressé à l'ensemble du personnel, qui renvoyait à un formulaire en ligne. Le message précise que les personnes n'ayant pas signé l'engagement d'ici jeudi 17 heures recevront trois mois d'indemnités de licenciement.

Le mail précise que Twitter « devra être extrêmement rigoureux » à l'avenir : « cela signifiera travailler de longues heures à haute intensité ». L'abonnement à « Blue Verified » a été reporté jeudi dernier après que sa première version ait croulé sous les usurpations d'identité, mais Elon Musk a annoncé qu'il serait relancé le 29 novembre prochain.

Le Post souligne qu'un examen des données Twitter compilées par un développeur révèle que « ceux qui étaient abonnés à Blue Verified étaient souvent des comptes faisant la promotion des influenceurs de droite, de la spéculation sur les crypto-monnaies et des utilisateurs colportant des contenus pour adultes comme la pornographie », ainsi que des comptes à l'étranger, en particulier du Moyen-Orient.

Quelque 100 000 utilisateurs étaient abonnés à Twitter Blue, d'après Platformer, et 50 000 l'avaient été au nouveau Blue Verified à 8 dollars, ce qui ne représente que 0,06 % des quelque 250 millions d'utilisateurs quotidiens de Twitter.

Or, selon un document interne examiné par le Post, Twitter a tiré 79 % de ses revenus publicitaires aux États-Unis de seulement 10 % de ses utilisateurs les plus précieux : « les 1 % d'utilisateurs américains les plus importants – qui sont à leur tour les plus susceptibles de débourser 8 dollars – rapportent au service plus de 40 dollars par mois, selon le document ».