Sur iPhone 14, les SOS d’urgence seront disponibles le mois prochain en France

C’est via un communiqué de presse qu’Apple vient d’annoncer la disponibilité de cette fonction spécifique des iPhone 14 et 14 Pro aux États-Unis et au Canada, avant une extension prévue en décembre pour la France, l’Allemagne, l’Irlande et le Royaume-Uni.

Comme nous l’avions indiqué durant la présentation des nouveaux iPhone, cette fonctionnalité passe par le satellite et permet de contacter les secours quand aucun réseau cellulaire n’est disponible.

Elle ne permet pas d’appeler ou de rédiger des messages, mais présente une série de questions et de filtres pour récolter rapidement quelques informations essentielles, avant de les envoyer aux secours. Il est également possible d’appeler Localiser pour envoyer la position géographique aux proches, comme le rappelle iGen.

Rappelons que cette connexion satellite pour les urgences est valable pendant deux ans à compter de la date d’achat de l’iPhone 14 (Pro). Après quoi, on ne sait pas combien l’entreprise facturera la fonction.