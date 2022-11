Twitter : l’authentification à deux facteurs par SMS dans les choux pour certaines personnes

Selon Wired, qui cite des retours lui ayant été faits, le service s’occupant de la validation des codes reçus par SMS dans le cadre de l’authentification à deux facteurs semble parfois dépassé.

On peut trouver effectivement des tweets sur ces problèmes, Twitter indiquant simplement que le « code de confirmation ne peut pas être envoyé maintenant » et invitant à « recommencer plus tard ». Pour autant, nous n’avons pas pu reproduire le souci de notre côté.

L’article de Wired a été publié hier soir, quelques heures après un étrange tweet d’Elon Musk, qui annonçait que les microservices – qualifiés de « bloatware » – allaient être coupés, arguant que « moins de 20 % d’entre eux sont réellement nécessaires pour que Twitter fonctionne ».

Symptôme de l’ambiance régnant actuellement dans l’entreprise, une discussion s’est très mal passée pour l’un des employés qui a publiquement expliqué à son nouveau patron qu’il se trompait. Ou plutôt, donné les raisons techniques d’un constat : la version Android de Twitter jugée trop lente.

Elon Musk a twitté dans la foulée qu’il était renvoyé, puis effacé son tweet. Une vingtaine d’autres employés de Twitter auraient depuis également été virés pour avoir eux aussi critiqué Elon Musk sur le Slack interne de l’entreprise.