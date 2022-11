Géolocalisation : Google accepte de payer un règlement record (près de 400 millions de dollars) pour atteinte à la vie privée

Google a accepté de payer « un règlement record de 391,5 millions de dollars à une coalition de procureurs généraux de 40 États pour des accusations selon lesquelles la société aurait trompé les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils avaient désactivé le suivi de localisation dans les paramètres de leur compte, alors même qu'elle continuait à collecter ces informations », explique le New York Times.

Dans le cadre de cet accord, « le plus important en matière de protection de la vie privée sur Internet aux États-Unis », Google devra également rendre plus claires les informations relatives à la localisation de ses utilisateurs à partir de 2023 : « l'entreprise devra également indiquer aux utilisateurs comment désactiver le suivi de la localisation, supprimer les données collectées par les paramètres et fixer des limites de conservation des données ».

Google avait en effet « continué d'accumuler et de stocker un historique complexe des déplacements de ses utilisateurs par le biais d'un large éventail d'autres services tels que la recherche, les cartes et les applications qui se connectent aux tours de téléphonie mobile et Wi-Fi », précise le New York Times.

L'enquête avait été entamée après un article de 2018 de l'Associated Press sur les pratiques trompeuses de Google en matière de suivi de localisation :

« Jusqu'en mai 2018, Google suivait même la localisation des utilisateurs qui s'étaient déconnectés des applis Google, une action qui pouvait faire croire à un consommateur que le suivi de localisation avait été désactivé, ont déclaré les procureurs généraux. »

« Conformément aux améliorations que nous avons apportées ces dernières années, nous avons réglé cette enquête, qui était basée sur des politiques de produits obsolètes que nous avons modifiées il y a des années », a déclaré José Castañeda, porte-parole de l'entreprise.