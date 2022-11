Les décisions d'Elon Musk pourraient mettre en danger des utilisateurs de Twitter

Alors qu’Elon Musk a licencié une bonne partie des salariés de Twitter la semaine dernière, certains craignent des changements brutaux dans la modération du réseau social qui pourraient toucher des personnalités d'opposition et les critiques contre les différents gouvernements, selon Reuters. Allie Funk, de l'association américaine Freedom House, a déclaré à l'agence de presse « Twitter supprime en particulier l'équipe chargée de la sécurisation des utilisateurs ».

Si la semaine dernière, le responsable de cette équipe, Yoel Roth, déclarait que la capacité de Twitter à gérer le harcèlement et les discours de haine n'était pas touchée par les licenciements, il a lui-même quitté l'entreprise depuis.

Interrogée par Reuters, l'avocate et ancienne salariée du réseau social, Marlena Wisniak explique que « le risque est particulièrement important pour les personnes de couleur et celles situées dans les pays du Sud et en zones de conflits ».

Selon Elon Musk, « l'engagement fort de Twitter dans la modération des contenus reste absolument inchangé ». La chercheuse Sarah T. Roberts explique pourtant que plus de 3 000 sous-traitants de Twitter ont vu leurs contrats s'arrêter ce week-end et qu'une bonne partie faisait le travail de modération de la plateforme.

Eric Frohnhoefer, développeur Android a fait les frais de la colère d’Elon Musk. Après l’avoir contredit publiquement sur le fonctionnement de l’application, Elon Musk annonce sur le réseau social son licenciement, depuis « confirmé » par le principal intéressé.

Quoi qu’il en soit, la gestion de l’entreprise par Elon Musk soulève de nombreuses questions, jusque dans les rangs de la FTC : « Nous suivons les récents développements sur Twitter avec une profonde inquiétude. Aucun CEO ou entreprise n’est au-dessus de la loi […] », indique à plusieurs confrères américains Douglas Farrar, directeur des affaires publiques de la Federal Trade Commission.